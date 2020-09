Officiel : Lionel Messi annonce qu'il reste au FC Barcelone

Après plus d'une semaine de tergiversations, Lionel Messi a mis fin aux rumeurs qui l'envoyaient loin du FC Barcelone. L'Argentin a annoncé dans une vidéo qu'il restait, au moins un an de plus, dans son club de toujours. Sous contrat jusqu'en juin 2021, la Pulga (la puce), âgée de 33 ans, va donc porter le maillot blaugrana une saison de plus. Avant un nouveau feuilleton l'été prochain autour du sextuple Ballon d'Or ?