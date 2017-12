Liga : Le Barça donne la leçon au Real et s'envole au classement

Pourtant éteints en première période, les Barcelonais se sont imposés sur la pelouse du Real Madrid (3-0), samedi après-midi, s'offrant un nouveau clasico. Suarez a débloqué le score au bout d'une contre-attaque d'école (54e). Et le Real, ayant pris un coup au moral, a définitivement perdu pied quand Dani Carvajal a repoussé de la main une action de but devant sa ligne. Carton rouge et penalty, transformé en force par Messi (64e). Aleix Vidal a ensuite clos la marque (90e+3). Les hommes de Zidane se retrouvent à 14 points de leurs adversaires du jour au classement.