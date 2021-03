Liga : Karim Benzema sauve le Real Madrid dans le derby contre l'Atlético

"Comme d’habitude", fredonnait Claude François dans les années 60. Cette chanson populaire pourrait coller à la peau du Real Madrid et de Karim Benzema. Quand le club espagnol est mal en point, son inévitable buteur est toujours là pour le sauver. Blessé aux adducteurs depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a fait son retour dans le groupe des Merengues pour jouer le derby, contre l'Atlético de Madrid, ce dimanche 7 mars. "On connaît son importance, pas seulement au sujet des buts. C’est un joueur important pour nous dans notre système de jeu et surtout quand nous avons le ballon", expliquait Zinédine Zidane en conférence de presse avant la rencontre. Finalement, l’entraîneur français a pris un risque et a titularisé son joueur d’entrée de jeu. Un choix qui s’est avéré payant.

Benzema entretient l'espoir pour le Real

Le match avait mal commencé pour les Merengues. Menés au score dès la 15e minute après un but de Luis Suarez, les joueurs du Real avaient la tête sous l’eau et n’étaient pas souverain dans le jeu. Mais à dix minutes de la fin de la rencontre, les hommes de Zinédine Zidane se sont réveillés sous l’impulsion de Karim Benzema. L’ancien attaquant de l'OL a poussé Jan Oblak à effectuer une double parade à la suite d'un centre de Vinicius Junior (79e). Mais ce ne fut que partie remise. À la 88e minute, le Français a égalisé grâce à une frappe du pied droit, après un mouvement initié par Casemiro. Un but qui a permet au numéro 9 du club espagnol de compter 13 réalisations cette saison en championnat. Grâce à ce match nul, le Real Madrid reste à cinq points de son rival du jour, dans la course au titre.

-