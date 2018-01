Barcelone s'offre Coutinho pour 160 M d'euros !

Une offre, un accord de principe, et enfin une officialisation. Après plusieurs jours de tractations, Philippe Coutinho rejoint enfin Barcelone pour 160 M d'euros dont 40 de bonus. La transaction a été officialisée par le FC Barcelone et Liverpool samedi dans la soirée. Coutinho a joué 200 matchs avec Liverpool et a marqué 54 buts en 5 ans chez les Reds.