Après 22 ans en Catalogne, Andrés Iniesta quitte Barcelone

Après Xavi en 2014, Puyol et Valdès en 2015, Barcelone va connaître le départ d'une autre légende : Andrés Iniesta. En larmes, et devant tous ses coéquipiers, le milieu de terrain a annoncé quitter le club barcelonnais à l'issue de la saison. "Je ne me sens plus de pouvoir donner le meilleur de moi-même" a-t-il déclaré, ajoutant qu'il souhaitait faire ses adieux en "se sentant important, en se sentant titulaire, avec la possibilité de gagner des titres." Alors que le Barça joue le titre dimanche, à La Corogne, le moment ne pouvait être mieux choisi.

Un avenir en Chine ?

Arrivé en Catalogne en 1996, l'international espagnol (125 sélections) aura porté près de 700 fois le maillot blaugrana, avec lequel il aura soulevé tous les trophées : 8 championnats d'Espagne, 6 Coupes du Roi, 7 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes de l'UEFA, mais aussi 3 Coupes du monde des clubs. " Après 22 ans ici, j'ai vécu le meilleur ici, j'ai eu la fierté d'être capitaine de cette équipe." Un palmarès colossal de 31 titres qui lui aura permis de terminer 2e du ballon d'or en 2010, puis 3e en 2012. Seule cette récompense manque dans son armoire déjà bien garnie, agrémentée d'une Coupe du Monde (2010) et de deux Championnats d'Europe (2008, 2012) avec l'Espagne.

Celui qui avait signé un contrat à vie en octobre dernier va donc faire une entorse à son mariage avec Barcelone. Mais la légende catalane est restée évasive quant à son avenir. Seule certitude : il ne jouera pas en Europe. Alors, direction la Chine ? La rumeur l'envoie du côté de Chongqing Lifan mais le club chinois a démenti l'information, parlant d'une simple "rumeur". En attendant, il ne reste plus que cinq matches pour voir les derniers pas d'Iniesta avec le Barça, après deux décennies d'amour.