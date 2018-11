Pays-Bas - France : Anthony Martial et Paul Pogba forfaits, Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette appelés

"C'est une période souvent difficile pour les joueurs", a commenté le sélectionneur Didier Deschamps au sujet des absents. "Il y a pas mal de blessés à droite et à gauche. Ce n'est pas ouvrir pour ouvrir. Je m'appuie sur des joueurs qui ont un vécu, qui sont déjà venus. La porte est toujours ouverte, mais c'est à moi de juger ceux qui peuvent apporter un plus sur le plan international", a-t-il précisé.

"Pourquoi pas Moussa ?"

Au sujet de Lacazette qui n'avait pas fait partie du groupe des 23 champions du monde, Deschamps ajoute qu'il est "performant en club, il a fait des choses intéressantes en Bleu. Il fait partie d'un groupe élargi. Sur son poste, c'est un attaquant axial, même si cela lui est arrivé d'être sur les côtés", a ajouté le patron des Bleus. Concernant le retour de Moussa Sissoko, le sélectionneur s'est étonné qu'un journaliste lui demande pourquoi il était rappelé. "Pourquoi pas Moussa ? Il fait partie des joueurs qui ont été importants ces dernières années. Il sort d'une période où il joue beaucoup plus et il est performant", a sobrement expliqué DD. Ce dernier a en revanche confirmé que "ce n'est pas encore le moment pour qu'Adrien (Rabiot) revienne".

Lors de sa conférence de presse, Deschamps a également évoqué la méforme de Djibril Sidibé. "Il n'est pas au meilleur de sa forme. Il est capable de faire beaucoup mieux. Mais il est là lui-aussi. Il est là régulièrement. Il le sait, mais cela passe par son club de retrouver un meilleur niveau", a indiqué l'ancien coach de Monaco. Et la situation de Monaco et particulièrement de Thierry Henry à la tête de ce club a aussi été abordée. "C'est un métier très difficile, mais le meilleur est à venir, c'est tout le mal que l'on vous souhaite", a déclaré Deschamps qui ne "veut pas donner de leçon à Titi".

"Ne pas minimiser ce que l'on a fait depuis septembre"

Plus globalement, le sélectionneur pense que l'équipe de France assume parfaitement son statut de championne du monde. "Je n'ai pas ce sentiment d'avoir été sur un fil lors des derniers matches", assure-t-il. "On a sept points et on a la possibilité vendredi d'être qualifié pour le Final four. On a eu plus de mal contre l'Islande, l'Allemagne a été un très gros adversaire. On maintient notre niveau de performance. L'équipe a répondu, il ne faut pas minimiser ce que l'on a fait depuis septembre, mais il y a toujours une marge de progression", concède-t-il. "Jusqu'à présent on a assumé notre statut de champion du monde", ajoute celui qui a été désigné meilleur entraîneur de l'année par la Fifa.