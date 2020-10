Paul Pogba dément des rumeurs sur un retrait de l'équipe de France annoncées par The Sun et porte plainte contre le journal

Paul Pogba a démenti sur Instagram ce lundi des rumeurs véhiculées par la presse anglaise concernant un possible retrait de l'équipe de France. Le journal The Sun avait annoncé que le milieu de terrain souhaitait quitter la sélection tricolore en signe de protestation contre de récents propos du président français Emmanuel Macron sur l'islam. L'international français a décidé de porter plainte contre le journal.

"Inacceptable, fake news" a posté sur une story Instagram le milieu de terrain Français, en relayant l'article de The Sun. Le tabloïd affirmait en effet que Paul Pogba aurait souhaité quitter l'équipe de France suite aux propos d'Emmanuel Macron.

Paul Pogba qui dément formellement sur son compte Instagram son souhait de quitter l'équipe de France © Instagram

Cette rumeur était née dans des médias en ligne au Proche-Orient, où les réactions ont été vives après que le président français ait défendu les caricatures du prophète Mahomet au nom de la liberté d'expression lors de l'hommage national à Samuel Paty. Le professeur d'histoire décapité lors d'un attentat islamiste pour avoir montré des dessins en classe.

"Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent (...) Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons la laïcité", avait notamment déclaré le Président, lors de l'hommage national rendu au professeur défunt.

Suite à cela, dimanche soir, The Sun expose au public les dires concernant le joueur de Manchester United. Dès le lendemain, Pogba a tenu à rétablir la vérité. Il souhaite toujours évoluer dans la sélection de Didier Deschamps. Mais le joueur ne s'est pas arrêté là.

Pogba porte plainte

Dans l'après-midi, l'international français a annoncé, sous un post Instagram, son intention de porter plainte contre le média britannique. "Je poursuis en justice les éditeurs et les diffuseurs de ces fausses nouvelles à 100%."



""Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certaines +sources+ des médias se servent de moi pour faire des gros titres totalement faux sur le sujet très sensible des évènements en France en ajoutant l'équipe de France et ma religion dans le lot. Je suis contre toutes les formes de terrorisme et de violence." Le champion du monde en a profité pour exprimer son ressenti par rapport à la situation.

Avant de rappeler que sa religion "est une religion de paix et d'amour et doit être respectée. Malheureusement, certaines personnes de la presse n'agissent pas de la même manière responsable, lorsqu'elles écrivent les nouvelles, abusent de leur liberté de presse, ne vérifient pas si ce qu'elles écrivent/reproduisent est vrai, en créant une chaîne de commérages sans se soucier de la vie des gens et de ma vie."

Le joueur de 27 ans compte 72 sélections avec l'équipe de France et ne compte donc pas en rester là.