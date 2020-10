Paul Pogba, Benjamin Pavard et Kingsley Coman de retour en Bleu au sein d'un groupe élargi

Didier Deschamps a annoncé sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France qui s'annonce chargé avec trois rencontres au programme : un amical contre l'Ukraine (7 octobre) et deux matches de Ligue des nations contre le Portugal (11 octobre) puis en Croatie (14 octobre). Le sélectionneur des Bleus a ratissé large avec un groupe de 24 joueurs parmi lesquels plusieurs absents de marque font leur retour comme Paul Pogba ou les Bavarois Kingsley Coman, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso. Le benjamin Eduardo Camavinga (Rennes) est à nouveau appelé.

A circonstances exceptionnelles, Didier Deschamps a lui aussi décidé de rompre avec le classicisme. Pas de groupe de 23 joueurs cette fois à Clairefontaine mais 24 appelés pour le prochain rassemblement de trois matches, un de plus que l'habituel programme des fenêtres internationales. Après la revue d'effectif contrainte en septembre entre les absents pour reprise et ceux blessés ou touchés par la Covid-19, le sélectionneur de l'équipe de France a pu cette fois compter sur plusieurs cadres de retour. Parmi eux, Paul Pogba signe son come-back. Le milieu de Manchester est accompagné de plusieurs autres revenants, les Bavarois Kinglsey Coman, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso – laissés à disposition du Bayern Munich juste après la finale de la Ligue des champions.

Cette fois, Deschamps n'a pas eu à devoir compenser. De nombreux absents de la liste de septembre étaient aptes au service et ne manquent pas à l'appel. A leur tête, Paul Pogba devrait retrouver le maillot bleu pour la première fois depuis sa dernière sélection, le 11 juin 2019. Le milieu de terrain de Manchester United est encore en voie de reprise avec les Red Devils mais son but mercredi contre Brighton en Cup rappelle tout le talent de "la Pioche", cadre essentiel des Bleus. "16 mois c'est beaucoup, s'est rappelé Didier Deschamps face à la presse. Par rapport à tout ce qu'il a pu faire et l'importance qu'il a dans le groupe, je préfère l'avoir disponible et au milieu de ses partenaires."

Coman, autre retour de luxe

Ce retour au sein d'un entrejeu pourtant déjà bien plein ne met pourtant pas fin aux expériences du boss de l'équipe de France. Eduardo Camavinga, convaincant contre la Croatie pour sa première sélection le 8 septembre dernier, et Adrien Rabiot sont de nouveau retenus et profitent de ce groupe élargi pour conserver leur place. Houssem Aouar, appelé à Clairefontaine il y a quelques semaines mais absent pour une contamination à la Covid-19, obtient une deuxième chance de faire ses débuts. Pas de Moussa Sissoko, ni de Blaise Matuidi, en revanche. Pour ce dernier, même l'enchaînement des matches en MLS ne semble pas suffisant à lui assurer un strapontin dans l'esprit de Didier Deschamps. Les belles prestations récentes de Jordan Veretout (AS Rome) ou de Téji Savanier (Montpellier) non plus, la faute à un secteur décidément particulièrement dense.

Touché à la cheville pour le dernier rassemblement, Kingsley Coman retrouve naturellement sa place, lui qui s'est montré si précieux tant en club qu'en sélection ces derniers mois. La présence du seul buteur de la dernière finale de la Ligue des champions coûte sa place à Jonathan Ikoné, seulement remplaçant lors des deux dernières sorties du LOSC. Autre Bavarois dans les 24, Benjamin Pavard devrait retrouver sa place en défense où le système en 3-5-2 pourrait lui ouvrir l'axe droit du trident d'arrière-garde. Le Madrilène Ferland Mendy en fait les frais, pas le joueur de Leipzig Dayot Upamecano. Son possible futur coéquipier Thomas Lemar (le club allemand souhaiterait obtenir son prêt selon plusieurs médias) est pour sa part porté disparu des radars.

La sélection complète

• Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

• Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid)

• Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

• Attaquants : Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)