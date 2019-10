Mbappé forfait avec les Bleus, remplacé par Pléa

S'il pouvait être déçu de ne pas figurer dans le groupe de Didier Deschamps pour les matchs qualificatifs pour l'Euro 2020 face à l'Islande et la Turquie les 11 et 14 octobre prochains, Alassane Pléa est passé par la session de rattrapage. Certes il bénéficie de la blessure de Kylian Mbappé, insuffisamment remis de sa blessure à la cuisse, pour faire son retour en bleu mais il ne va pas bouder son plaisir. A 26 ans, l'attaquant, révélé sous les couleurs niçoises, avait quelque peu disparu des radars du sélectionneur mais il fait un retour en pleine lumière en ce début de saison.

Pléa est en effet irrésistible depuis quelques matchs avec le Borussia Moenchengladbach. C'était encore le cas ce dimanche où il a largement participé au succès du club rhénan aux dépens d'Augsbourg (5-1) avec un but et deux passes décisives. Grâce à ce large succès, le Borussia pointe en tête de la Bundesliga après sept journées et Pléa en profite pour rappeler à tout le monde quel attaquant racé il est.

Mbappé de contretemps en contretemps

Aussi en forme soit-il Pléa aura le redoutable honneur de faire oublier Mbappé. La blessure de ce dernier est un nouveau coup dur pour Didier Deschamps, déjà privé de son gardien et capitaine Hugo Lloris, du milieu Paul Pogba et du défenseur Léo Dubois, blessé le week-end dernier en championnat. La blessure de Mbappé remonte à plus longtemps, fin août, et malgré une reprise de quelques minutes fin septembre en club, le Parisien n'est pas capable d'enchaîner sur les deux prochaines rencontres internationales, à Reykjavik puis à Saint-Denis.

Forfait samedi en championnat, Mbappé "n'est pas blessé de nouveau, ce n'est pas une rechute mais la cicatrice et le nerf sont trop proches, on a une réaction inconfortable et on doit traiter", avait expliqué son entraîneur au PSG Thomas Tuchel.