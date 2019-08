Equipe de France : Tolisso et Laporte de retour, Ikoné nouvel appelé

Didier Deschamps a annoncé la liste de 23 joueurs retenus pour affronter l'Albanie (7 septembre) et Andorre (10 septembre) dans les cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Le défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte fait son retour après deux ans d'absence, à la place de Samuel Umtiti. Privé de Kylian Mbappé, le sélectionneur a appelé le Lillois Jonathan Ikoné pour compléter l'attaque des Bleus.

Laporte de retour

Aymeric Laporte a longtemps eu la figure de maudit de la sélection. Toujours attendu, mais plus appelé depuis un bref passage en 2017. "Je pense qu'ils ne m'appellent pas pour des raisons personnelles" s'était même plaint le Basque auprès de la télévision locale en décembre 2018. Son rôle de titulaire indiscutable dans la défense de Manchester City, double champion d'Angleterre, et la situation de Samuel Umtiti, relégué sur le banc à Barcelone, ont fini par lui ouvrir à nouveau la porte de Bleus.

"Je n'oublie pas ce que Sam a apporté"

"Il est là, donc je pense qu'aujourd'hui il va être enfin heureux par rapport aux autres fois où il n'était pas là, a souri Deschamps. C'est de la concurrence. Aymeric est dans un grand club, il y est performant. Cela me semblait logique qu'il puisse revenir avec nous." Même si le choix d'écarté Samuel Umtiti, champion du monde, n'a pas été facile. "Je n'oublie pas ce que Sam a apporté et a donné à cette équipe, a souligné Deschamps. Il n'était pas dans une situation simple au mois de mars, au mois de juin encore moins. Là, la saison est repartie et dans la hiérarchie il n'est pas titulaire. Des décisions dures, j'en prends souvent. J'essaie d'être logique par rapport à ce que je pense."

Ikoné va découvrir les Bleus

Deschamps doit composer sans Kylian Mbappé, touché à la cuisse gauche lors du match du PSG contre Toulouse dimanche dernier. Blessé aux ischios-jambiers, il va manquer les quatre prochaines semaines de compétition. Sa situation, et celle de Florian Thauvin toujours convalescent, profite à Jonathan Ikoné, appelé pour la première fois. "Il y a ce qu'il réalise avec son club, ce qu'il a été capable de faire avec la sélection espoir, a expliqué Deschamps. C'est lié aussi aux absences évidemment. C'est un profil de joueur capable d'évoluer sur un côté avec ses qualités de vitesse de vitesse, de provocation, de percussion et une efficacité intéressante." Nabil Fekir, champion du monde parti de Lyon au Real Betis cet été, est également appelé.

Hernandez, Tolisso et N'Zonzi reviennent

Tanguy Ndombélé (Tottenham) et N'Golo Kanté (Chelsea) figurent également sur la liste des absents. Ces forfaits permettent les retours de Corentin Tolisso, revenu sur les terrains au Bayern après une rupture des ligaments croisés la saison dernière, et Steven N'Zonzi. "Steven a eu une fin de saison difficile à Rome, d'où il est parti, a expliqué Deschamps. Il a rejoué à Galatasaray et fait un bon premier match. Il y a des absences aussi. Je n'ai plus beaucoup de joueurs dans ce secteur là, je sais ce qu'il est capable de faire." Transféré au Bayern Munich cet été, Lucas Hernandez retrouve lui aussi les Bleus. Il remplace Ferland Mendy, qui a récemment repris l'entraînement avec le Real après une lésion musculaire de la cuisse.