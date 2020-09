Equipe de France : Steve Mandanda testé positif à la Covid-19

Le gardien de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda, a été contrôlé positif à la Covid-19 à deux reprises lors du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Gardien N.2 de la liste de Didier Deschamps, il était avec ses coéquipiers pour préparer les matches contre la Suède samedi et la Croatie mardi. Le portier marseillais va quitter le groupe vendredi matin, a précisé l'encadrement de l'équipe de France à deux jours du match de Ligue des nations en Suède.

L'Olympique de Marseille avait enchaîné les cas positifs à la Covid-19 avant la reprise de la Ligue 1. A tel point que son match d'ouverture, contre Saint-Etienne, avait dû être reporté. La Ligue de football avait alors appliqué son protocole dans cette crise qui lui donne la possibilité de reporter un match en cas de plus de 3 cas positifs sur 7 jours glissants dans un effectif. En arrivant à Clairefontaine pour répondre à la convocation de Didier Deschamps, Steve Mandanda ne pensait certainement pas que le virus l'accompagnerait.

Selon le communiqué de la FFF, le joueur, comme tous ses coéquipiers, a été testé, comme le veut le protocole de l'UEFA, mercredi, soit quatre jours avant le match contre la Suède. "Le Dr Franck Le Gall, médecin de l’Équipe de France, a pris connaissance des résultats de l’ensemble de ces tests ce jeudi", indique le communiqué. "Celui de Steve Mandanda étant positif au Covid-19, le gardien de but a effectué un second test PCR dans la journée. Ce nouveau test s’est également révélé positif. Steve Mandanda ne pourra donc pas participer au match en Suède et quittera le groupe vendredi matin."

Didier Deschamps voit donc partir l'un de ses cadres, et devra donc disputer au moins le match contre la Suède qu'avec deux gardiens : Hugo Lloris et Mike Maignan. Car aucun joueur ne peut intégrer le groupe sans avoir rempli le protocole UEFA, c'est-à-dire un test quatre jours avant le match.