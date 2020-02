Équipe de France : Ousmane Dembélé, absent environ six mois, est forfait pour l'Euro 2020

Le FC Barcelone l'annonce ce mardi. Ousmane Dembélé, grièvement blessé à la cuisse droite début février, sera absent pour environ six mois. Alors que les premières nouvelles semblaient indiquer une absence de quatre mois et la possibilité pour le joueur de participer à l'Euro 2020 avec l'Équipe de France, cette nouvelle met fin à tout espoir pour Dembélé de participer à la compétition avec les Bleus.

La convalescence sera plus longue que prévue pour Ousmane Dembélé. Victime d'une blessure le lundi 3 février dernier à l'entraînement avec le FC Barcelone, l'ailier français de 22 ans a été opéré ce mardi en Finlande d'une rupture d'un tendon de la cuisse droite. Une blessure qu'il connaît bien puisqu'il avait subi la même en 2017, à la cuisse gauche à l'époque. Si l'opération a été "un succès", comme le précise le club catalan dans un communiqué publié en fin d'après-midi, la durée d'indisponibilité de Dembélé précisée est plus longue que celle initialement envisagée : "Le temps d'absence est estimé à environ six mois."

Ousmane Dembélé, champion du monde avec les Bleus en Russie à l'été 2018, ne participera donc pas au prochain Euro avec l'équipe de France entre le 12 juin et le 12 juillet. Un coup dur pour le joueur formé au Stade Rennais, qui n'a participé qu'à neuf rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. D'autant plus que Dembélé revenait tout juste à l'entraînement, après deux mois passés sur le flanc pour une blessure contractée en novembre face au Borussia Dortmund en Ligue des champions... à la même cuisse.

Plus aucun match avec les Bleus depuis novembre 2018

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2017, Dembélé a connu de nombreux pépins physiques qui l'ont empêché de s'imposer au sein de l'effectif blaugrana et l'ont fait manquer 63 matches officiels. Le Barça, qui doit également composer avec l'autre absence longue durée de Luis Suarez, va peut-être faire appel à un joker médical. L'équipe de France va également pâtir de cette absence alors que Didier Deschamps a du mal à trouver un joueur qui pourrait occuper le couloir gauche de l'attaque des Bleus.

Kingsley Coman, qui a joué cinq minutes avec le Bayern Munich contre le RB Leipzig le week-end dernier, semble partir avec une longueur d'avance mais sa propension à se blesser régulièrement, à l'image de Dembélé, suscite des inquiétudes. Thomas Lemar traverse une mauvaise passe avec l'Atlético Madrid et Florian Thauvin est toujours convalescent. La blessure du Barcelonais pourrait donc profiter à Anthony Martial ou Nabil Fekir, qui jouent régulièrement dans leurs clubs. L'absence de Dembélé, qui n'a plus porté le maillot des Bleus depuis novembre 2018, est un coup dur pour l'équipe de France à quatre mois du début de la compétition.