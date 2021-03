Équipe de France : Ndombele, Dembele, Lemar et Ferland Mendy dans la liste de Didier Deschamps

Didier Deschamps a annoncé sa dernière liste avant celle de l'Euro ce jeudi 18 mars pour le prochain rassemblement des Bleus qui s'annonce chargé. L'équipe de France va débuter sa campagne des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Ferland Mendy et Ousmane Dembélé font leur retour dans le groupe France, tout comme Tanguy Ndombele.

Certains joueurs avaient dû allumer leur téléviseur à 14 heures, avec une grande attention. Ce jeudi 18 mars, Didier Deschamps dévoilait sa liste pour débuter la campagne des qualifications de la Coupe du monde 2022, sa dernière avant celle de l'Euro. Et le sélectionneur des Bleus a vu les choses en grand. Il a appelé 26 joueurs pour commencer les éliminatoires du Mondial 2022, contre l’Ukraine (mercredi 24 mars), le Kazakhstan (dimanche 28 mars) et la Bosnie-Herzégovine (mercredi 31 mars). Dans sa liste, il a privilégié l'expérience à la jeunesse.

Ferland Mendy et Tanguy Ndombélé rappelés

Si on attendait plutôt des novices, Didier Deschamps a fait comme d'habitude, dans la continuité en rappelant des revenants. Non convoqué lors du précédent rassemblement, Ferland Mendy fait son retour en sélection. Très à l'aise défensivement, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a montré qu'il pouvait être décisif en marquant avec le Real Madrid contre l'Atalanta Bergame lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 24 février dernier (1-0). Une aptitude qui a sans doute plu à Didier Deschamps. "A son poste, il y a de la concurrence. Je considère que Ferland est un latéral gauche. Le fait qu'il puisse jouer des deux côtés est une bonne chose", a analysé le sélectionneur des Bleus.

Après une période assez délicate la saison passée et au début de celle-ci avec Tottenham, Tanguy Ndombélé revit dans cette seconde partie de saison. Des performances abouties qui lui ont permis d'être rappelé en sélection. "Tanguy a eu un gros passage à vide. Aujourd'hui, il est beaucoup plus utilisé et ses performances sont proches de ce qu'il réalisait avec Lyon. Evidemment, si le joueur a déjà été sélectionné en équipe de France, c'est important car il a des repères avec le groupe", a expliqué Didier Deschamps.

Retour également d'Ousmane Dembélé. Enfin épargné par les blessures, l'ancien joueur de Rennes est de retour au premier plan avec le FC Barcelone. Forcément, sa forme du moment lui a rouvert les portes de Clairefontaine, qu'il n'avait plus poussées depuis novembre 2018. "C'est un jeune joueur qui n'a pas été épargné par les blessures. Il faut qu'il gagne petit à petit en maturité. Ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il le faisait déjà il y a plusieurs années, et c'est pour ça qu'il faisait partie du groupe qui a gagné la Coupe du Monde", a précisé le sélectionneur des Bleus.

Une liste sans surprises

Aucun novice n'a été appelé par Didier Deschamps ce jeudi. D'autant plus que les quelques jeunes qui tapaient à la porte de l'équipe de France comme Jules Koundé, Moussa Diaby, ou encore Boubacar Kamara ont été convoqués par Sylvain Ripoll pour la phase de groupes de l'Euro Espoirs.

"Vous savez que j'échange avec Sylvain Ripoll. J'ai pris la décision de lui laisser tous les joueurs de la catégorie des Espoirs à disposition pour cette phase finale. On les suivra tous attentivement. Il y aura encore deux mois avant que je dévoile ma liste pour l'Euro fin mai. L'équipe de France A redeviendra alors prioritaire", a expliqué le sélectionneur. Une manière de dire que tout n'est pas perdu pour ces jeunes joueurs, qui pourraient faire partie de la liste finale pour l'Euro 2021.

La sélection complète

Gardiens : Alphonse Areola (Fulham) Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid) Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Milieux de terrain : N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Thomas Lemar (Atlético de Madrid) Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)