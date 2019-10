Equipe de France : Deschamps appelle Sidibé pour remplacer Dubois, blessé

Blessé lors du derby ce dimanche entre Lyon et Saint-Etienne, le latéral droit de l'OL Léo Dubois ne pourra pas honorer sa sélection en équipe de France pour les deux matchs des éliminatoires de l'Euro 2020 contre l'Islande et la Turquie. Le champion du monde Djibril Sidibé a été appelé pour lui succéder chez les Bleus.

Sale temps pour le Lyonnais Léo Dubois. Touché à la cuisse lors du derby perdu par les Rhodaniens contre Sainté (1-0), le capitaine de l'OL avait dû abandonner ses coéquipiers avant la fin de la rencontre, incapable de tenir sa place. Et ce lundi est venu confirmer la décision attendue : le latéral droit est indisponible et doit céder sa place en équipe de France, qui défie l'Islande (11 octobre) et la Turquie (14 octobre) lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Le médecin des Bleus "a confirmé le diagnostic de son homologue lyonnais, à savoir une lésion musculaire de la cuisse gauche".

Deschamps fait confiance à un Sidibé à court de rythme

Pour le remplacer, Didier Deschamps a fait - comme d'habitude - le choix de la stabilité en appelant Djibril Sidibé. L'ancien monégasque, qui évolue désormais à Everton, a disputé ses premières minutes en Premier League ce samedi lors de la défaite des Toffees contre Burnley (1-0). 30 minutes pour se mettre en jambes mais qui interrogent au vue du faible temps de jeu de Sidibé depuis le début de la saison. Mais c'est une réalité, "DD" a toute confiance en son champion du monde et n'a pas hésité au moment de faire son choix.

Reste à voir s'il aura sa chance en tant que titulaire, alors que Benjamin Pavard semble avoir une belle longueur d'avance et enchaîne, lui, les matchs avec le Bayern Munich.