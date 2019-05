Equipe de France : Clément Lenglet, Léo Dubois et Mike Maignan appelés pour la première fois

Didier Deschamps a dévoilé mardi une liste de 24 joueurs pour les prochains matches de l'Equipe de France face à la Colombie, la Turquie et Andorre en juin prochain. Le sélectionneur des Bleus a convoqué pour la première fois le gardien du LOSC Mike Maignan ainsi que les défenseurs du Barça et de l'Olympique Lyonnais Clément Lenglet et Léo Dubois. Steve Mandanda est absent de la liste, tout comme Alexandre Lacazette.

Trois petits nouveaux et un revenant. Didier Deschamps a fait appel à du sang neuf ce mardi, au moment d'annoncer sa liste de 24 joueurs convoqués en Bleu pour la réception de la Bolivie en amical, et les déplacements en Turquie et en Andorre dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2020 en juin prochain. Mike Maignan (Lille), Léo Dubois (Olympique Lyonnais) et Clément Lenglet (FC Barcelone) ont été appelés pour la première fois, tandis que Wissam Ben Yedder (FC Séville) fait son retour en sélection. Malgré la présence de 4 gardiens dans la liste, le portier de l'OM Steve Mandanda est absent, tout comme l'attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette.

Les absences de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, blessés, l'avaient laissé présager. La défense des Bleus va connaître un petit chamboulement au mois de juin prochain. En concurrence avec Aymeric Laporte (Manchester City) en charnière centrale, le défenseur du Barça Clément Lenglet a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps, qui récompense là l'excellente saison du joueur de 23 ans, champion d'Espagne avec les Blaugranas. Sélectionné dans l'équipe type de Premier League, Laporte est une fois de plus laissé de côté.

Brillant cette saison avec l'Olympique Lyonnais, Léo Dubois profite lui de la mauvais passe de Djibril Sidibé, qui lutte acutellement avec l'AS Monaco pour se maintenir en Ligue 1. Le natif de Segré pourrait même connaître sa première titularisation face à la Colombie, en amical, le 2 juin prochain.