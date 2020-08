Équipe de France : Aouar, Upamecano et Camavinga convoqués pour la première fois, Martial et Rabiot font leur retour

Après plus de dix mois sans matches des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé sa liste des 23 joueurs convoqués pour les matches contre la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre) dans le cadre de la Ligue des nations. Houssem Aouar et Dayot Upamecano, très bons lors du Final 8 à Lisbonne font leur première apparition dans le groupe France tout comme Eduardo Camavinga. Anthony Martial et Adrien Rabiot font leur retour.

Didier Deschamps n'aura donc pas chômé pendant ces dix mois de pause. Depuis le dernier match de l'équipe de France le 17 novembre dernier contre l'Albanie (2-0), le sélectionneur des Bleus aura scruté de près tous les joueurs susceptibles d'être convoqués, probablement avec une attention particulière pour le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne. Car deux des trois petits nouveaux de la liste dévoilée ce jeudi à 14h par Deschamps auront particulièrement brillé avec leurs clubs respectifs.

Houssem Aouar et Dayot Upamecano, qui ont évolué ensemble chez les Espoirs, ont vu leurs très belles performances à Lisbonne récompensées. Avec l'Olympique Lyonnais, Aouar a épaté par sa capacité de maîtrise des temps faible et de projection, suscitant l'intérêt des plus grands clubs européens. Upamecano, de son côté, a rendu une copie exceptionnelle en quarts de finale contre l'Atlético de Madrid avant de se montrer solide en demi-finales lors de l'élimination du RB Leipzig contre le Paris Saint-Germain. Tous deux découvriront donc le groupe France pour la première fois en septembre.

Pogba, absent car positif au Covid-19

Ce sera également le cas d'Eduardo Camavinga. Appelé à la toute dernière minute pour pallier l'absence de Paul Pogba, testé positif au Covid-19, comme l'a indiqué Didier Deschamps, le tout jeune rennais de 17 ans va également découvrir les Bleus. Sa superbe prestation contre le LOSC lors de la première journée de Ligue 1 aura probablement convaincu le sélectionneur.

Outre le Final 8 de la Ligue des champions, Didier Deschamps devait également avoir un œil sur celui de la Ligue Europa. Très performant avec Manchester United sur l'ensemble de la saison (23 buts et 12 passes décisives), Anthony Martial fait son retour chez les Bleus, alors que sa dernière sélection remonte au 27 mars 2018 contre la Russie (3-1). Adrien Rabiot est également présent dans la liste, malgré ses querelles passées avec le sélectionneur. Le milieu, qui s'est imposé à la Juventus en fin de saison, n'a plus joué avec les Bleus depuis ce même match contre la Russie.

Matuidi écarté après son départ à Miami

À noter dans cette liste les absences de Thomas Lemar, Nabil Fekir, Mattéo Guendouzi, Kurt Zouma et Benjamin Mendy, présents lors du dernier rassemblement des Bleus, et plus importante encore, celle de Blaise Matuidi. Parti à l'Inter Miami, le milieu de 33 ans a peut-être définitivement dit adieu à l'Euro en choisissant les États-Unis. Tanguy Ndombélé, également présent dans le groupe des Bleus en novembre dernier, est absent car il a été testé positif au Covid-19. Quant à Corentin Tolisso, qui a joué l'intégralité des six derniers matches de l'équipe de France, son absence s'explique probablement par son statut de remplaçant au Bayern Munich. Kingsley Coman, seul buteur de la finale de la Ligue des champions, a été jugé trop court physiquement par le sélectionneur.

Enfin, chez les latéraux, Deschamps n'a opté que pour un latéral droit, Léo Dubois. Le sélectionneur pourrait faire jouer Ferland Mendy à droite, le Madrilène ayant été récompensé pour sa fin de saison exceptionnel. Benjamin Pavard, de retour de blessure, a semblé trop court. À gauche, Deschamps comptera sur Lucas Digne et Lucas Hernández. Le premier match de l'équipe de France depuis dix mois aura lieu le 5 septembre prochain en Suède, avant la rencontre face à la Croatie le 8 septembre au Stade de France.