Elle appelle à "tuer" les manifestants, qualifiés de "troupeau dégoûtant", son mari footballeur contraint de quitter le LA Galaxy

Il a suffi d'une ligne au Los Angeles Galaxy pour officialiser la nouvelle : d'un commun accord, le club de la cité des Anges et Aleksandar Katai ont mis fin à leur collaboration, entamée le 31 décembre dernier. La raison : des posts Instagram racistes après la mort de George Floyd, signés de la femme du joueur serbe, qui appelait à "tuer" les manifestants, qualifiés de "troupeau dégoûtant". Des propos condamnés par le joueur, parlant de contenus inacceptables.

Katai promet "d'écouter et soutenir la communauté noire"

Bien que le mal était déjà fait, l'ailier serbe a tenu à préciser que les opinions exprimées par son épouse "ne sont pas celles que je partage et ne sont pas tolérées dans ma famille. C'est une erreur de ma famille et j'en assume l'entière responsabilité. Je veillerai à ce que ma famille et moi prenions les mesures nécessaires pour apprendre, comprendre, écouter et soutenir la communauté noire. Je suis désolé pour la douleur que ces messages ont causé à la famille LA Galaxy et à tous ses alliés dans la lutte contre le racisme."

A 29 ans, l'ancien joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade est donc libéré par le LA Galaxy, qui a précisé dans un autre communiqué : "Le LA Galaxy a été informé d'une série de messages racistes et violents sur les réseaux sociaux par Tea Katai, l'épouse du milieu de terrain de LA Galaxy Aleksandar Katai. Le LA Galaxy a fermement condamné les posts sociaux et a demandé leur suppression immédiate. Le LA Galaxy est fermement opposé au racisme de toute nature, y compris celui qui suggère la violence ou cherche à rabaisser les efforts de ceux qui poursuivent l'égalité raciale."

