Suivez en direct vidéo la Coupe de la Ligue 2018/2019 sur France tv sport le 29 janvier. Le PSG battu par l'En Avant Guingamp, les Bretons sont désormais en demi-finale et accueilleront une équipe Monégasque qui compte sur cette compétition pour sauver sa saison et qui vient de se renforcer lors du mercato d'hiver. Malgré la bonne forme de Marcus Thuram et de ses coéquipiers, les joueurs de Jocelyn Gourvennec vont devoir faire face aux nouveaux joueurs de Thierry henry, Cesc Fabregas Fodé Ballo-Touré, Naldo voire Batshuayi. Les commentaires seront assurés par Kader Boudaoud et Alou Diarra ainsi que Claire Vocquier Ficot.