Suivez en direct vidéo le 8e de finale de Coupe de France de football entre l'Olympique de Marseille et le RC Strasbourg. Aux tours précédents, l'OM a d'abord disposé de Trélissac aux tirs au but puis de Granville (3-0). Encore moins d'inquiétude pour Strasbourg, facile vainqueur du Portel (1-4) puis d'Angoulême (1-5). Au Vélodrome, Dimitri Payet voudront poursuivre leur aventure en Coupe. Les commentaires seront assurés par Andréa La Perna et Hugo Monier.