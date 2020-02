Coupe de France - 1/4 de finale : Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille

Suivez en direct vidéo la rencontre de Coupe de France de football entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Le choc de ces 1/4 de finale de Coupe de France qui oppose de vieux ennemis aura forcément une saveur particulière pour Rudi Garcia, entraîneur actuel de l'OL et ancien coach de l'OM. Les deux équipes se sont déjà affrontées en Ligue 1 cette saison pour une victoire 2 buts à 1 de l'OM, grâce notamment à un doublé de Dimitri Payet. Les commentaires web sont assurés par Andréa La Perna et le youtubeur Wiloo.