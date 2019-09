Trophée des championnes : l'Olympique Lyonnais s'impose aux tirs au but face au PSG

L'Olympique Lyonnais s'est adjugé le premier Trophée des championnes de l'histoire face au Paris Saint-Germain, samedi 21 septembre 2019. Les Lyonnaises se sont imposées au bout de la séance de tirs au but (4-3), alors que les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager à l'issue du temps réglementaire. Et ce, malgré des buts d'Amel Majri et de Nadia Nadim (1-1). Sarah Bouhaddi a réalisé la parade décisive sur la dernière tentative d'Onema Geyro. Premier titre de la saison pour l'OL.