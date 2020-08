Coupe de France féminine : un choc Lyon-PSG en finale

C'était le choc de ces demi-finales de Coupe de France féminine : Bordeaux-Paris. A domicile, les Girondines, équipe sensation de la saison et valeur montante du championnat de France féminin, rêvaient de se qualifier pour leur première finale, cinq ans après leur création. Mais les coéquipières des tricolores Charlotte Bilbault, Estelle Cascarino et Ouleymata Sarr n'ont rien pu faire face aux solides Parisiennes.

Pourtant, ce sont bien les Girondines qui avaient ouvert le score, contre le cours du jeu, par l'intermédiaire de la Néerlandaise Katja Snoeijs, venue intercepter le ballon aux 35 mètres avant de tromper Endler, sur le côté gauche de la surface. Mais dominateur, le PSG a fini par reprendre son destin en main. Sous les yeux de Corinne Diacre, Paredes (54e) puis Brunn (85e) ont remis Paris sur la route d'Auxerre, où se jouera la finale dimanche.

Lyon en avant à Guingamp

Plus tôt dans l'après-midi, les Lyonnaises, tenante du titre, se sont qualifiées aux dépens de Guingamp (1-0) grâce à une tête de Nikita Parris (65). Sans trembler, mais sans briller non plus, l'OL a composté son ticket pour sa treizième finale de Coupe de France (8 titres), sur 19 éditions ! Supérieures physiquement et techniquement, les Lyonnaises ont toutefois pêché dans la finition.

En finale le 9 août à Auxerre, les tenantes du titre et championnes de France 2019 retrouveront le PSG. Peut-être le début d'un duel à rallonge, puisque Lyonnaises et Parisiennes pourraient également se retrouver en demi-finales de Ligue des champions le 26 août au Pays basque espagnol, si elles écartent respectivement le Bayern Munich et Arsenal le 22 août en quarts de finale.