Cristiano Ronaldo, quatrième sportif de l'histoire à devenir milliardaire

Il y a tout juste une semaine, le magazine américain Forbes classait Cristiano Ronaldo à la deuxième place des sportifs les mieux payés en 2019, tout juste derrière Roger Federer. Ce vendredi, on apprend que selon les estimations de Forbes, le Portugais deviendrait cette année le quatrième sportif de l'histoire à devenir milliardaire. Avec des revenus estimés à 105 millions de dollars en 2019 (environ 94 millions d'euros), Cristiano Ronaldo aurait donc passé ce cap symbolique et rejoint les Américains Michael Jordan, Tiger Woods et Floyd Mayweather.

Troisième sportif à devenir millardaire en activité

Grâce à sa marque CR7 internationalement reconnue, un salaire de 53 millions d'euros par an à la Juventus et des contrats publicitaires évalués à 40 millions d'euros annuels, l'attaquant portugais se démarque en devenant le premier footballeur milliardaire et le premier sportif non-américain à gagner autant d'argent. Tout comme le golfeur Tiger Woods (en 2009) et le boxeur Floyd Mayweather (en 2017), CR7 atteint cette somme alors qu'il continue à pratiquer son sport. Michael Jordan n'est ainsi devenu milliardaire qu'après la fin de sa carrière, en profitant notamment de la renommée internationale de sa marque de chaussures Jordan.

Comme le légendaire basketteur américain, Cristiano Ronaldo bénéficie d'une image de marque qui lui permet donc d'obtenir des revenus considérables grâce à de multiples contrats, comme celui qui le lie à Nike pour 20 millions d'euros par an. Suivi par plusieurs centaines de millions de personnes sur ses réseaux sociaux, l'attaquant portugais de 35 ans continue d'entretenir cette image très rentable, qui lui permet donc d'atteindre le milliard avant son grand rival, Lionel Messi. Pour les inconditionnels du duel entre l'Argentin et le Portugais, cette donnée est forcément à prendre en compte, alors que Ronaldo a devancé Messi au classement des sportifs les mieux payés en 2019 - le Barcelonais aurait gagné un million de moins que le Portugais. Mais comme le précise Forbes, Messi "a commencé sa carrière trois ans après Ronaldo".

