Angleterre - Cameroun, c'est le premier huitième de finale de dimanche (17h30) au Stade du Hainaut à Valenciennes. Les Britanniques partent largement favorites après avoir terminé le Groupe D en tête et invaincues. Leurs adversaires du jour ont obtenu leur sésame in extremis et en tant que meilleurs troisièmes. Une rencontre à suivre en direct commenté.