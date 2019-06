Mondial féminin : Suivez Allemagne - Nigeria EN DIRECT

Le Mondial féminin rentre dans le vif du sujet avec ce premier huitième de finale entre l'Allemagne et le Nigeria, samedi (17h30) au Stade des Alpes de Grenoble. Les Allemandes, qui ont réalisé un sans faute lors des matches de poules et qui n'ont pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition font figure de favorites. En face, le Nigeria, 3e du groupe A, a été arracher sa qualification avec une seule petite victoire (2-0) face à la Corée du Sud.