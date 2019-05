Les Bleues réalisent l'essentiel et s'imposent largement contre la Thaïlande

Un match de construction. Corinne Diacre avait annoncé la couleur, la première des deux rencontres préparatoires a fait office de « séance de travail ». Après une longue période d’observation et un manque de rythme dû à la défense thaïlandaise bien en place, les Françaises sont parties à l’assaut de la cage adversaire. Gaëtane Thiney, Valérie Gauvin, Viviane Asseyi puis Elise Bussaglia ont tour à tour tenté leur chance (34e, 36e, 37e) . Entre des frappes non cadrées et des arrêts de Sukanya Chor Charoenying, les Bleues ont bûché. Asseyi a même vu sa frappe mourir sur la barre transversale (39e). Elles sont rentrées bredouilles aux vestiaires après une énième action dangereuse (42e). Sur un coup franc, Asseyi a vu la défenseuse Wilaiporn Boothduang repousser le ballon in extremis devant le but vide.

Une deuxième période concluante

En seconde période, les Françaises ont clairement pris physiquement le dessus. Et à force de créer le danger, les joueuses de Corinne Diacre ont trouvé la solution grâce à Elise Bussaglia. Cette dernière a profité d’un cafouillage sur un corner de Sakina Karchaoui (61e). Ce premier but en appelait d’autres. Il a fallu attendre l’entrée en jeu de Kadidiatou Diani pour voir le score s’alourdir. Après avoir chipé le ballon, l’attaquante s’est jouée de la défense pour inscrire son premier but (78e). Après un penalty raté, Eve Périsset s’est rattrapée en délivrant la passe du doublé pour Diani (86e).

Au final, les Françaises ont conclu de la meilleure des manières la première partie de leur préparation pour le Mondial. Ce match a été marqué par l’entrée étincelante de Diani, performante face au but. Prochain match pour les Bleues, le dernier test contre la Chine, le vendredi 31 mai, à Créteil, avant le lancement de leur Coupe du monde face à la Corée du Sud, le 7 juin.

Déclaration

Corinne Diacre, sélectionneuse de l'équipe de France : "C'est toujours bon de gagner un match international même si la première période a été poussive. Les Thaïlandaises ont prouvé sur cette première période qu'en étant solides défensivement, elles pouvaient rivaliser avec des nations supérieures à elles. Tant que ce premier but n'est pas marqué c'est difficile. Ca a été le cas pour nous. Après ce premier but marqué, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile."