Suivez en direct vidéo le 8e de finale de Coupe de la Ligue entre le RC Strasbourg (Ligue 1) et le Paris Saint-Germain (Ligue 1). Impériaux depuis le début de saison, les joueurs d'Unai Emery visent encore une fois le triplé national avec les deux coupes et la Ligue 1 en ligne de mire. Les Strasbourgeois, eux, emmenés par Martin Terrier et Dimitri Liénard, font tenter l'exploit. Le PSG est invaincu en coupe nationale depuis 2012 et une élimination aux tirs aux buts face à Saint-Étienne. Les commentaires seront assurés par Fabien Lévêque et Jérôme Alonzo.