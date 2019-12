Coupe de la Ligue : PSG - Saint-Étienne en quarts de finale, Lille hérite d'Amiens

Le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, recevra Saint-Etienne, onzième au classement, début janvier lors des quarts de finale de la Coupe de la Ligue selon le tirage au sort effectué mercredi soir sur Canal+ Sport. Alors qu'il s'agit de la dernière édition de la Coupe de la Ligue, le PSG compte remettre la main sur ce trophée qui lui avait échappé la saison dernière après cinq titres consécutifs. Les Parisiens s'étaient inclinés contre toute attente dès les quarts de finale à domicile face à Guingamp (2-1).

Les autres matches opposeront Lyon à Brest et Lille à Amiens, tandis que le tenant du titre Strasbourg se déplacera à Reims.

Le tirage des quarts de finale de la Coupe de la Ligue © Capture Twitter

Pour Tuchel, "le principal est de jouer à domicile"

Après le tirage au sort, le coach du PSG, Thomas Tuchel a livré son ressenti sur ce quart de finale qui l'attend à domicile le 7 ou 8 janvier face à l'AS Saint-Étienne. "C'est un bon tirage parce que le match est à domicile. C'est bien, pas de voyage. Le principal est de jouer à domicile, c'est plus facile pour nous pour nous organiser et plus facile pour les joueurs. On a beaucoup de vols à faire pendant janvier et février. C'est bien de jouer au Parc.", a-t-il commenté.

à voir aussi

Coupe de la Ligue: Le PSG qualifié en 20 minutes, Amiens renverse Rennes

De son côté, le coach des Verts Claude Puel y voit une opportunité de se racheter de la piètre prestation de son équipe à Geoffroy-Guichard, balayée 4-0 par le PSG dimanche dernier. "C'est la Coupe, c'est un tirage, c'est comme ça. Le PSG, cela nous permettra, non pas de prendre notre revanche, mais de faire un bien meilleur match et notamment une bien meilleure entame que ce qu'on a pu faire à domicile. C'est toujours une bonne opportunité", a lancé Puel.

Avec AFP