Coupe de la ligue : Le PSG atomise Saint-Etienne

Avec son quatuor offensif en pleine forme, le Paris-Saint Germain n'a fait qu'une bouchée d'une faible équipe de Saint-Etienne mercredi, en quart de finale de Coupe de la Ligue (6-1). Mauro Icardi, auteur d'un triplé, a été le plus en vue mais Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas été en reste. Réduite à 10 dès la demi-heure de jeu, l'ASSE n'a pas existé. Avec la victoire de Lille face à Amiens (2-0), on connait les quatre équipes présentes en demies : le PSG, Lille, Reims et Lyon.

Le suspense n'a même pas duré 120 secondes. En ouvrant le score dès la deuxième minute, Mauro Icardi a tué dans l’œuf toutes les velléités de Saint-Etienne, venu au Parc des Princes avec un onze très largement remanié (Dioussé, Camara, Honorat et Rivera titulaires). L'Argentin, finalement auteur d'un triplé, a lancé les hostilités d'un feu d'artifice offensif du PSG en demi-finale de la Coupe de la Ligue (6-1).

Fofana enterre l'ASSE

Sonnés d'entrée, fébriles en défense face aux assauts incessants du quatuor Neymar-Mbappé-Di Maria-Icardi, les Stéphanois se sont tirés une balle dans le pied dès la 31e minute avec l'expulsion de Wesley Fofana pour deux cartons jaunes. Le défenseur de l'ASSE avait légèrement accroché Di Maria, qui partait au but, mais a annihilé une action de but synonyme de deuxième avertissement.

De quoi libérer encore plus le PSG, déjà maître du ballon et du match. En infériorité numérique, l'ASSE s'est transformée en victime expiatoire pour des Parisiens euphoriques. Neymar, rayonnant dans ces matchs rapidement maîtrisés par Paris, s'est offert le deuxième but sur un piqué plein de malice (2-0, 39e). Le malheureux Jessy Moulin a vu le ballon rentrer dans son but pour un troisième but digne d'un coup de billard : Kolodziejczak dégage sur Perrin qui envoie involontairement le ballon sur le poteau. Celui-ci rebondit sur Moulin et termine dans le but (3-0, 44e).

Mbappé intenable

Kylian Mbappé, qui a mis en supplice Honorat et Debuchy tout le match avec sa vitesse, s'est fendu de quelques gestes sublimes comme ce coup du foulard de l'extérieur de la surface qui a frôlé le but de Moulin. L'international français a délivré deux passes décisives pour Icardi en l'espace de huit minutes (49e et 57e), avant que l'Argentin ne lui rende la pareille dix minutes plus tard (6-0, 67e).

Yohan Cabaye a bien sauvé l'honneur sur un penalty marqué en deux fois consécutif à une faute de Di Maria sur Correia (6-1, 71e), l'affaire était déjà évidemment entendue pour un Saint-Etienne forcément sur les rotules à onze contre dix. Le PSG, quintuple vainqueur entre 2014 et 2018, retrouve les demi-finales après son élimination précoce en quart face à Guingamp l'année dernière. Et ni Reims, ni Lille, ni Lyon, les autres qualifiés, n'ont sans doute envie d'affronter ce PSG-là.

Lille prend le dernier ticket

Dans l'autre match de la soirée, Lille s'est défait d'Amiens au stade Pierre Mauroy pour obtenir le dernier ticket pour les demi-finales (2-0). Pas vraiment conquérants en première période, les Lillois ont profité de l'expulsion de Bongani Zungu, qui a écopé de deux cartons jaunes en 38 minutes de jeu. A la reprise, le LOSC a fait la différence en huit minutes grâce à des buts Luiz Araujo (1-0, 50e) puis de Victor Osimhen (2-0, 58e).

Après Reims, Lyon et le PSG, Lille est donc le quatrième et dernier qualifié pour les demi-finales de cette édition 2019 de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort du dernier carré aura lieu jeudi (20h45) dans l'émission Tout le Sport.

à voir aussi