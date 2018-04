Coupe de la Ligue : l'arbitrage vidéo a été à la hauteur

L'assistance vidéo a été sollicitée à deux reprises durant la finale de la Coupe de la Ligue remportée par le PSG (3-0). Elle a fait penché le cours du match dans le bon sens, en validant un justement un penalty pour Paris et en refusant logiquement un but de Monaco, pour une position de hors-jeu.

Dès les premières minutes de la rencontre, l'arbitre international Clément Turpin a dans un premier temps pointé le point de penalty, après une faute sur Kylian Mbappé de Kamil Glik, avant de se rétracter et de signaler le hors-jeu d'Adrien Rabiot après l'intervention de son assistant. Des Parisiens ont contesté sa décision, et après de longues secondes, il a finalement choisi de faire appel à l'assistance vidéo (VAR).

Après avoir mis plus de deux minutes à prendre sa décision en visionnant les images sur l'écran de contrôle, Turpin a accordé le penalty au PSG, qui a été tiré et marqué par l'Uruguayen Edinson Cavani (8e) pour donner l'avantage à son équipe. Moins d'une demi-heure plus tard, Monaco pensait avoir réduit le score après le 2e but parisien signé Angel Di Maria, mais le but de Falcao (36e) a été annulé par l'arbitre après avoir eu recours de nouveau à la vidéo en raison d'un hors-jeu très limite.

Un arbitrage vidéo défendu par Vadim Vasilyev, vice-président de Monaco, malgré le but refusé. "Je comprends les émotions, les gens se posent des questions mais sur le fond je reste convaincu que c'est une bonne chose mais il faut laisser du temps. Ce n'est pas une solution miraculeuse, ça on a vu, mais cela va permettre de faire moins d'erreurs dans le temps. Il faut quelques réglages, mais sur le fond, je suis convaincu que c'est une bonne chose."

L'assistance vidéo à l'arbitrage, ou VAR, est utilisée en Coupe de la Ligue depuis les quarts de finale. Elle sera également employée lors de la prochaine Coupe du monde en Russie, cet été.