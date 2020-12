Jean Castex laisse planer le doute sur la tenue de la Coupe de France, Noël Le Graët veut y croire encore

Jean Castex a suggéré ce mercredi matin que la Coupe de France pourrait être compromise dans une interview accordée à RMC. Il a également confirmé les échéances prévues pour la reprise des sports collectifs et la réouverture des salles de sport (pas avant le 20 janvier). Après ces déclarations, Noël le Graët, président de la FFF, a réaffirme dans Le Parisien : "Pour moi, la Coupe de France aura bien lieu. Après, évidement, plus on attend, plus ça devient compliqué."