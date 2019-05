Football : Mbappé suspendu trois matches ferme, ouverture d'une procédure contre Neymar

La Fédération Française de Football (FFF) a rendu son verdict ce vendredi suite à la commission de discipline organisée la veille. Celle-ci concernait les cas de Kylian Mbappé, exclu de la finale de la Coupe de France, et Neymar, coupable d'un mauvais geste sur un supporter suite à la rencontre. La FFF a sanctionné le Français de trois matches de suspension ferme et a ouvert une procédure à l’encontre du Brésilien. A noter que Mbappé a déjà purgé un match, face à Montpellier mardi en championnat.

La défaite en finale de la Coupe de France face à Rennes va laisser quelques traces. Exclu pour un mauvais geste sur Damien Da Silva, Kylian Mbappé a écopé d'une suspension de trois matches ferme par la Commission de discipline de la Fédération Française de Football (FFF). Cette dernière, dans un communiqué publié ce vendredi, a donné sa décision suite à une réunion organisée jeudi. L'attaquant français sera donc indisponible pour les deux prochaines rencontres du Paris Saint-Germain, étant donné qu'un match de suspension a déjà été purgé mardi à Montpellier, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

L'ancien de Monaco sera donc absent samedi face à Nice et le 11 mai face à Angers. Le champion du monde français, meilleur buteur de L1 avec 30 buts, sera en revanche disponible pour les deux derniers matches du PSG de la saison, dont la réception de Dijon au Parc des Princes le 18 mai. C'est lors de cette rencontre que Paris se verra remettre l'Hexagoal, le trophée du champion de France.

La FFF a aussi décidé d'ouvrir une procédure contre Neymar. Le Brésilien a commis un geste d'énervement sur un supporter lors de la montée des joueurs parisiens vers la tribune présidentielle, à l'issue de finale. Il a répondu à la provocation d'un homme lui disant : "Oh, va apprendre à jouer au foot, toi!". D'un mouvement de bras léger, Neymar a touché le spectateur au visage. L'homme en question a aussi provoqué d'autres Parisiens : "Oh Buffon, sale bouffon! Oh Kurzawa garde ta main! Oh raciste (à Marco Verratti)!".

Pour le moment, aucune sanction n'a été prise à l'encontre du numéro 10 du PSG par la FFF. Mais Neymar a déjà reçu une suspension quelques jours auparavant concernant la Ligue des Champions. Après avoir insulté les arbitres suite à l'élimination du PSG, il a été suspendu pour les trois prochains matches de la C1 par l'UEFA.