Football: "la Coupe de France aura lieu" annonce Roxana Maracineanu

La ministre des Sports, Roxana Maracineau, a assuré sur Franceinfo TV que "la Coupe de France aura lieu" mais "sans doute dans un format différent" et avec "un calendrier décalé". "Elle aura lieu bien sûr mais elle aura lieu sans doute dans un format différent, avec un calendrier décalé, forcément", a-t-elle affirmé alors qu'il y a des craintes qu'elle ne puisse se dérouler. "On est en discussion avec la Fédération française de football pour voir comment on peut l'aménager", a-t-elle précisé.