Suivez en direct vidéo la finale de Coupe de France féminine entre l'Olympique Lyonnais et le Lille Olympique Sporting Club. À Chateauroux, les joueuses de Reynald Pedros chercheront à retrouver un trophée perdu en 2018, face au Paris Saint-Germain. Ada Hegerberg et les siennes restaient sur six victoires consécutives dans la compétition (de 2012 à 2017). Face à elles, les joueuses de Lille, emmenées par la Belge Maud Coutereels, qui disputeront la première finale de leur histoire. Les commentaires seront assurés par Kader Boudaoud et Marinette Pichon.