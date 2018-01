Coupe de France : Toulouse, Lille et Montpellier passent

Après la qualification de Bourg-en-Bresse et Bourg-Peronnas, les premiers clubs de Ligue 1 ont fait leur apparition en 32èmes de finale de la Coupe de France. Le "choc" de ce samedi après-midi ? Toulouse-Nice, seule confrontation entre deux équipes de l'élite. Globalement, la logique a été respectée sur toutes les rencontres. Châteauroux, Saint-Lô, Tours, Lille, Toulouse, Auxerre et Concarneau se sont qualifiés pour les seizièmes. Seul Grenoble (National 1) a réussi à disposer d'un adversaire de division supérieure, en l'occurrence le Gazélec Ajaccio (Ligue 2). Le match entre Pontarlier et Montpellier s'est terminé sur une séance de penalties, remportée par Montpellier au bout du suspense.