Rennes détrône le PSG, le résumé de la finale

VIDEO / COUPE DE France / Pour la 102e édition de la Coupe de France le Paris Saint-Germain a eu du mal à se défaire d’une redoutable équipe du Stade Rennais. Menés 2-0, à cause des deux buteurs brésiliens Dani Alves et Neymar, les Bretons ont réussi à revenir au score et mettre le doute dans les têtes parisiennes. Kimpembe contre son camp puis le coup de tête de Mexer ont permis cela. C’est donc finalement aux tirs au but que le Stade Rennais a remporté la Coupe de France 2019 et a mis fin à 48 ans sans trophée.