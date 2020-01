Coupe de France - Quarts de finale : Saint-Etienne pour Epinal, Rennes pour Belfort

On va encore vibrer du côté d'Epinal et de Belfort à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Les deux clubs de National 2 ont hérité de deux pensionnaires de l'élite. Epinal recevra Saint-Etienne tandis que Belfort sera opposé au tenant du titre Rennes. L'affiche des quarts sera pour Marseille qui se déplacera à Lyon, tombeur de Nice 2-1. Quant au PSG, il ira à Dijon. Les matches auront lieu les 11 et 12 février.

Saint-Etienne et Rennes sont prévenus, il ne fait pas bon se déplacer chez les clubs de National 2. Enfin, surtout à Epinal et à Belfort. Dans les Vosges, on a déjà fait tomber Lille (2-1) et on est prêt à remettre ça contre les Verts. En Franche-Comté, on est abonnés aux exploits après les éliminations de Nancy (L2) et Montpellier (L1) aux tours précédents. Mais Rennes, tenant du titre et tombeur d'Angers 5-4 e, 8e, sera un adversaire redoutable.

Finaliste de la dernière édition et recordman des victoires (12), le PSG jouera à nouveau à l'extérieur avec un déplacement à Dijon qui donnera de nouveau l'occasion à Thomas Tuchel de faire tourner son effectif dans une période chargée, une semaine avant son déplacement à Dortmund en 8e de finale de la Ligue des champions. Quant à Marseille, un déplacement périlleux à Lyon l'attend après la qualification de l'OL à Nice (2-1). Une affiche qui sent déjà la poudre...

Le tirage des quarts de finale

Lyon (L1) – Marseille (L1)

Belfort (N2) – Rennes (L1)

Dijon (L1) – Paris (L1)

Epinal (N2) - Saint-Etienne (L1)