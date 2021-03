Coupe de France : PSG - Lille, Monaco - Metz... le tirage au sort des huitièmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu après la rencontre entre Nice et Monaco ce lundi 8 mars. Et un choc a été tiré : le Paris Saint-Germain va affronter Lille, lors de ce tour. Une autre affiche de Ligue 1 aura lieu : Monaco recevra le FC Metz. Les rencontres auront lieu les 6 et 7 avril prochains.