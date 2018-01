Coupe de France: Nantes et Toulouse à la trappe

Lens (1-0) à Saint-Brieuc et Sochaux (2-1 à Colomiers) se sont également qualifiés, tout comme Granville (N.2) . le tombeur de Bordeaux au tour précédent, a cette fois été malmené par la valeureuse équipe de Concarneau , qui évolue en National. Mais les Normands, menés deux fois au score, se sont finalement imposé après prolongation (3-2).

Nantes-Auxerre, renversant !

Décidément, cette saison, les coupes ne réussissent pas au FC.Nantes. Pourtant, Après l'élimination en Coupe de la Ligue chez la lanterne rouge de Ligue 2, Tours, Claudio Ranieri, qui avait alors aligné une équipe composée à 90% de remplaçants, avait promis qu'on ne l'y reprendrai plus. Et de fait, hormis Diego Carlos sur le banc, remplacé par Koffi Djidji dans l'axe, et Maxime Dupé dans les buts, en vertu de la rotation instaurée avec Ciprian Tatarusanu, son onze de départ ressemblait beaucoup à une équipe-type. Nantes s'est pourtant retrouvé mené 0-3 au bout de 34 minutes, sur des buts de Brahim Konaté (6), Nicolas Pallois (csc, 32) et Aye, des buts où sa défense a semblé à chaque fois extrêmement laxiste. Offensivement, les Canaris ont pourtant été très séduisants, multipliant les frappes sur les cages de Quentin Westberg., mais sans trouver la faille.

Avant la pause, Thomasson, d'une très belle frappe de 28 mètres poteau rentrant parvenait à réduire le score et calmer un peu les grondements de la Tribune Loire (1-3, 38), une action suivie d'une double parade de Westberg sur une tête de Thomasson et une reprise d'Iloki. Nantes reprenait le siège du but bourguignon et revenait à égalité sur un tir puissant de Léo Dubois sous la barre (2-3, 51) et un doublé de Thomasson (67). Westberg se montrait encore héroïque. Et quand le portier auxerrois était battu, il était sauvé par sa transversale ou un poteau.

Le match a basculé sur l'expulsion de Lima, pour une faute en tant que dernier défenseur (72e). Quatre minutes plus tard, Konaté, à la limite du hors-jeu, partait dans le dos de la défense, et servait en retrait Ibrahim Sangaré qui offrait un exploit mémorable aux Auxerrois, qui verront les huitièmes de finale de la compétition.

Le TFC en pleine déprime

A Toulouse, il n'y aura pas eu d'effet Michael Debève au lendemain de l'éviction de Pascal Dupraz puisque le TFC a pris le bouillon dans la Bresse (2-0). Les locaux ont profité de l'exclusion de Jullien (61e) pour ouvrir le score sur coup franc par Court dans la foulée (63). Obligé de courir après le score, le 19e de l'élite, qui connaît la même série noire que Nantes depuis le changement d'année civile, s'est de nouveau fait surprendre en fin de match (88) par Bègue. Dans un océan de morosité, Bourg (19e de L2) s'offre lui une respiration après trois défaites de rang.

Caen, le dernier club de L1 mobilisé en fin d'après-midi, lui été poussé jusqu'aux tirs au but par Canet-en-Roussillon. Empruntés, peu inspirés, et surtout d'une maladresse insigne dans la construction de leurs actions, les Malherbistes ont été très décevants, face à des Catalans qui se sont appliqués à faire ce qu'il devait sur le plan défensif. Caen s'en est tout de même sorti au bout du bout, en passant par la petite porte contre une équipe de N.3, mais sans avoir vraiment brillé.



Coupe de France - 16e de finale mardi

Nantes (L1) - Auxerre (L2) 3-4

Bourg-en-Bresse (L2) - Toulouse (L1) 2-0

Canet-en-Roussillon (N3) - Caen (L1) 1-1 a.p. - 3-4 aux tirs au but

Saint-Brieux (N2) - Lens (L2) 0-1

Colomiers (N2) - Sochaux (L2) 1-2

Granville (N2) - Concarneau (N) 3-2 (après prolongation)

Châteauroux - Chambly 1-1 a.p. (3-4 aux tirs au but)