Coupe de France : Monaco-Reims et Rennes-Amiens en 32e de finale

Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France, qui se joueront les 4 et 5 janvier prochains, a été effectué ce lundi soir. Les clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice lors de ce tour, avec des affiche entre Monaco et Reims, et Rennes et Amiens. Le petit poucet de la compétition, Hombourg-Haut, qui évolue en Régional 3, affrontera le club de National 3 des Mézières. Le PSG se rend chez le voisin de Linas-Montlhéry (R1).