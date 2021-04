Coupe de France : Lyon-Monaco et PSG-Angers en quarts de finale

Chocs en perspective en Coupe de France. Le tirage au sort réalisé ce vendredi 9 avril dans Tout le Sport sur France 3 a placé Lyon face à l’AS Monaco en quarts de finale, le week-end du 20 avril. Le PSG affrontera Angers. Les Petits Poucets de N2, Canet en Roussillon et Rumilly-Vallières, héritent quant à eux de Montpellier et de Toulouse (L2).

Deux duels 100% Ligue 1 en quarts de finale de la Coupe de France, à la suite du tirage au sorts effectué dans Tout le sport sur France 3 par Gwladys Epangue, ancienne championne du monde de taekwondo. Tous deux en lice pour le podium en championnat, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco se retrouveront en quarts de finale. L’autre rencontre de l’élite opposera le Paris-Saint-Germain et le SCO d'Angers.

Les Petits Poucets épargnés

En quarts de finale, deux clubs de Nationale 2 seront de la partie. Canet-en-Roussillon, tombeur de l’OM au tour précédent retrouvera à nouveau un club de Ligue 1, ses voisins de Montpellier. Rumilly-Vallières, accueillera Toulouse (L2). “Content de ce tirage, a déclaré un joueur du club de Haute-Savoie, on affronte le monde professionnel, c’est ce qu’on voulait faire. On va gravir les échelons petit à petit et peut-être jouer la Ligue 1 ensuite.”