Coupe de France : Lyon en balade à Guingamp

Pendant que le PSG affiche sa souffrance même contre les petits, Lyon continue d’engranger de la confiance avant son grand rendez-vous face à Barcelone (19/02). A Guingamp, lanterne rouge de Ligue 1, l’OL s’est vite mis à l’abri dans un match complètement maîtrisé. Sur un long ballon de Ndombele, la défense bretonne laissait partir Dembélé. Malgré un contrôle très approximatif, l’ancien celtic confirmait sa réussite actuellement en glissant le ballon sous Johnsson (0-1, 7e). Les quelques poussées rouges ne donnaient pas de boutons aux Gones qui se montraient plus tranchant. Terrier flirtait avec la barre (25e) tandis que Fekir touchait le poteau gauche (40e).

Le KO arrivait en début de deuxième mi-temps. Sur un bon centre de Mendy, Cornet coupait la trajectoire devant le but breton (0-2, 49e). Avec l’entrée de Thuram, Guingamp tentait de pousser mais l’OL gérait avec efficacité cette micro-rébellion. Le but de Mendy à la 88e minute ne changeait pas le cours du match et la qualification lyonnaise. "On a entamé le match comme il fallait, avec un pressing très haut, on a réussi à concrétiser très vite notre domination, a commenté l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio. On a réussi à mettre ce deuxième but en début de seconde période et ensuite on s'est contenté de contrôler le match, contrôler le jeu."

Programme des quarts de finale (26 et 27 février)

Vitré (N2) - Nantes

Paris SG - Dijon

Rennes - Orléans (L2)

Lyon - Caen