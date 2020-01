Coupe de France : les Réunionnais de JS Saint-Pierroise manquent d'un rien l'exploit de la qualification

Le petit exploit de cette journée de Coupe de France a eu lieu au Stade de la Colombière, à Epinal, dans les Vosges. Le petit Poucet de la compétition, le club réunionnais de JS Saint-Pierroise, actuellement en Régional 1, a donné du fil à retorde aux Vosgiens d'Epinal (N2). Ceux-ci n'ont réussi à s'extraire de ce piège qu'à la 117e minute, grâce à Adel Berkane, entré dans les prolongations. Celui-ci a profité d'un corner pour arracher la qualification pour les 8e de finale en Coupe de France.

Si deux divisions séparent les deux clubs sur le papier, sur le terrain ce samedi 18 janvier, les joueurs de JS Saint-Pierroise ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec plus fort qu'eux. D'autant plus que le petit Poucet de la compétition s'est vu octroyer un carton rouge – à l'encontre de l'attaquant et du capitaine Jean-Michel Fontaine pour un geste non maîtrisé sur un adversaire, obligé de sortir sur civière – à la 15e minute. Réduit à dix, les Réunionnais ont tenu le choc jusqu'à la fin du match.

Un match sous tension

N'arrivant pas à prendre l'avantage, les Réunionnais, qui n'avaient rien à perdre mais tout à gagner, ont poussé les Vosgiens en prolongations, qui ont eu un mal fou à franchir la ligne de défense de la JS St-Pierroise. Le match fût sous tension. Au-delà du carton rouge en première mi-temps, Épinal a aussi été sanctionné de trois cartons jaune. En deuxième mi-temps, Épinal est une nouvelle fois sanctionné par un carton jaune, et tout comme JS St-Pierroise, quelques minutes plutôt.

Premier club réunionnais à atteindre ce stade de la compétition, la Saint-Pierroise a manqué de peu d'être la première formation d'Outre-mer à se hisser en huitièmes de finale de Coupe de France. La désillusion est terrible pour le petit Poucet de la Coupe de France, qui pendant 117 minutes a cru à l'exploit.

