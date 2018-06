Coupe de France dames : le PSG met fin à la série de Lyon

Plus mobiles, et plus agressives, les Parisiennes ont très logiquement ouvert le score dès la 16e minute, sur une belle action et un bel enchaînement de Katoto. Les lyonnaises manquant de rythme après leur titre européen, on teu bien du mal à se projeter.

A l'heure de jeu, sous les éclaires, le risque lié à l'orage et une pluie ininterrompue, l'arbitre décidait de stopper la rencontre. Après plus d'une heure d'attente, de palabres, d'atermoiements, d'incpacité des officiels à décider quoi que ce soit, alors que les Lyonnaises renâclaient à reprendre la partie, après un premier de leur part, le match reprenait malgré tout sur une pelouse gorgée d'eau, sur laquelle il était quasi impossible d e développer du jeu.

Les dernières minutes étaient pénibles, et un but entaché d'une faute sur la gardienne était logiquement refusée aux Lyonnaises. Le score ne changeait donc pas. L'OL échouait dans sa quêter d'un nouveau triplé, alors que le PSG décrochait son premier trophée de l'ère qatari.