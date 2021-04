Coupe de France : Angers et Montpellier filent en quarts de finale, ça passe pour les petits poucets Canet-en-Roussillon et Rumilly Vallières

Après Paris et Monaco, cinq autres équipes ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi 7 avril : Angers, Montpellier, Toulouse, Rumilly-Vallières et Canet-en-Roussillon.

Sept des huit quarts de finalistes de la Coupe de France 2020/21 sont désormais connus. Le Paris Saint-Germain et Monaco, respectivement vainqueurs de Lille (3-0) et de Metz (0-0, 5-4 tab), avaient déjà franchi les huitièmes. Ce mercredi 7 avril, deux autres clubs de Ligue 1 les ont rejoints en attendant de savoir si Lyon passera l'obstacle Red Star jeudi 8 avril (19h).

Angers et Montpellier se contentent de l'essentiel

Angers n'a pas survolé les débats contre Sedan (1-0), un adversaire évoluant pourtant trois divisions plus bas. Les joueurs de Stéphane Moulin se sont contentés d'un but de Vincent Manceau en première période (26e) pour rallier un stade qu'ils n'avaient plus atteint depuis leur parcours jusqu'en finale en 2017. Et Montpellier a pris un peu plus de temps pour se défaire des Voltigeurs de Châteaubriant, pensionnaires de N2 (1-0). C'est Florent Mollet qui a soulagé les Héraultais grâce à un coup franc direct à l'heure de jeu (62e).

En bas de l'échelle, deux petits poucets continueront de jouer les hérauts du football amateur. Rumilly Vallières a vécu le plus haut fait d'armes de son histoire. Le club promu cette saison en National 2 a écrasé Le Puy (4-0), autre pensionnaire de quatrième division, grâce à des buts de Bozon, Peuget, Gay et Liongo Aduma. Rumilly est devenu le deuxième club haut-savoyard à atteindre les quarts de la compétition après Evian-Thonon-Gaillard, finaliste malheureux en 2013.

Rumilly et Canet prolongent la belle histoire

L'autre représentant de National 2 qui jouera sa place dans le dernier carré sera Canet-en-Roussillon. Les hommes de Farid Fouzari, qui s'étaient déjà signalés en éliminant l'Olympique de Marseille au tour précédent, ont sorti Boulogne-sur-Mer (1-0) évoluant pourtant une division au-dessus, en National. Buteur contre l'OM, Yohan Bai a remis le couvert pour marquer l'unique but (43e) d'une rencontre qui a failli basculer en faveur des Nordistes dans le second acte tant les Catalans ont subi.

Saumur était en lice pour assumer ce rôle de petit poucet. Le club de National 3 (cinquième division) y a cru contre Toulouse, égalisant rapidement après avoir encaissé un penalty en première période. Mais il a cédé en deuxième période face au candidat à la remontée en Ligue 1, actuellement deuxième de Ligue 2 (1-2).