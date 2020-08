Coupe de France féminine, finale : revivez la victoire de Lyon face au PSG

La finale de la Coupe de France ne pouvait pas espérer meilleure affiche pour la finale. Les deux meilleures équipes de France depuis plusieurs années se sont opposées une nouvelle fois à Auxerre. D'un côté, l'Olympique Lyonnais, champion de France et tenant du titre, et de l'autre, le Paris Saint-Germain, sacré en 2018. Tombeurs respectivement de Guingamp et Bordeaux, les deux clubs souhaiter affirmer leur leadership et c'est finalement l'Olympique lyonnais qui l'a emporté aux tirs au but.