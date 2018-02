"Confiante", la Fifa se prononcera le 3 mars sur l'arbitrage vidéo

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, s'est dit "confiant et positif" au sujet de l'arbitrage vidéo (VAR) jeudi, alors que le Board, l'instance garante des lois du jeu, doit décider le 3 mars prochain si la vidéo sera ou non utilisée lors de la Coupe du monde en Russie. "Le 3 mars, nous déciderons si l'arbitrage vidéo fera partie des lois du jeu et deviendra une aide officielle pour les arbitres", a déclaré le patron de la Fifa aux journalistes lors d'une conférence de presse à Hanoï.