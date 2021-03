CAN 2022 : les Comores se qualifient pour la première fois de leur histoire

Ils n'avaient besoin que d'un seul petit point. Ils en ont rêvé, longtemps. C'est désormais réalité. La sélection des Comores s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022, après son match nul face au Congo (0-0), jeudi 25 mars. Ils valident la toute première qualification de leur histoire dans la compétition.

Malgré sa domination d'ensemble, l'équipe d'Amir Abdou n'a pas réussi à marquer, mais elle a obtenu cette qualification historique, déclenchant une explosion de joie parmi le millier de personnes autorisées au stade de Malouzini.

Depuis l'arrivée en 2014 du sélectionneur Ami Abdou, d'origine marseillaise, les Cœlacanthes ont disputé quatorze matches, dont quatre victoires, huit nuls et deux défaites. Ils restent invaincus à domicile depuis cinq années et occupent désormais la 130e place du classement FIFA, soit 68 places gagnées entre la fin de l'année 2013 et 2021. Pourtant, la grande majorité de l'équipe évolue dans des championnats de seconde zone, en Ligue 2, National, National 2 ou même National 3.

Prochaine étape, donc : la CAN 2022. Et pourquoi ne pas rêver, désormais, d'une première ou deuxième place en phase de groupes...

à voir aussi