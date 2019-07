CAN 2019 : Le Sénégal en finale au bout du suspense après sa victoire sur la Tunisie (1-0)

Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations en dominant la Tunisie (1-0) dimanche au Stade du 30 juin au Caire au terme d'un match renversant. Au terme d'un match enlevé, les Lions de la Teranga s'en sont sortis sur un but contre son camp tunisien durant la première période des prolongations. Les Tunisiens pourront avoir des regrets puisqu'ils ont eu de nombreuses occasions dont un penalty manqué dans le temps réglementaire.

Le Sénégal a tremblé jusqu'au but mais c'est bien la formation d'Aliou Cissé qui sera au rendez-vous de la finale dimanche prochain. Les Lions de la Teranga ont dominé la Tunisie au terme de 120 minutes de haute intensité et aux rebondissements multiples. C'est finalement sur un but contre son camp de Bronn que les Sénégalais ont fait la différence pour se qualifier pour la deuxième finale de leur histoire, 19 ans après. Mais que les Tunisiens pourront se refaire le film du match tant ils ont eu les opportunités.

Plus d'infos à suivre...

