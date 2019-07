CAN 2019 : Le Nigeria domine la Tunisie et prend la 3e place

Au terme d'un match fermé, le Nigeria a dominé la Tunisie par le plus petit des écarts grâce à un but en début de partie d'Odion Ighalo. Les Super Eagles terminent ainsi à la 3e place de cette CAN 2019.

Après des demi-finales qui avaient atteint des sommets en terme de dramaturgie, la bataille pour la 3e place de cette CAN 2019 était attendue entre la Tunisie et le Nigeria. Mais la chaleur et l'enjeu relatif ont eu raison des organismes et du jeu.

Ben Chrifia, la faute ultime

La faute aussi à un début de match catastrophique de la défense tunisienne. Au terme d'un déboulé de Collins sur le côté, c'est le gardien tunisien Ben Chrifia qui intervient sur le centre du Nigérian mais se manque et perd le contrôle du ballon. Ighalo a suivi et ouvre le score. Le buteur sortira quelques minutes plus tard sur blessure.

Jouée sans un rythme important, la suite de la rencontre a été assez terne mais la Tunisie a pu compter sur quelques exploits du portier des Aigles de Carthage qui a permis d'éviter à ses coéquipiers de subir une déconvenue plus large.

La folle série du Nigeria

À défaut d'avoir un véritable enjeu, la rencontre a eu son intérêt côté statistiques : avec cinq réalisations, Ighalo trône au sommet du classement des buteurs de cette CAN-2019. Moyennant deux longueurs d'avance sur les Algériens Mahrez et Ounas et sur la star du Sénégal Mané, il pourra les observer s'affronter avec un zeste de sérénité en finale vendredi. Le Nigeria a aussi prolongé une série aussi insensée qu'accessoire en remportant mercredi sa 7e consolante en sept petites finales de CAN disputées -en 1976 les Super Eagles s'étaient classé 3e à l'issue d'une poule finale et non d'une phase à élimination directe.